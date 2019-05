Vier jaar cel voor beroepsduiker die aan “drugskade” betrapt werd

Antwerpen - Beroepsduiker Nabil K. (45) uit het Nederlandse Zwijndrecht is donderdag veroordeeld tot vier jaar cel. De correctionele rechtbank van Antwerpen vond het bewezen dat hij door een drugsbende gerekruteerd werd om in de Antwerpse haven verdovende middelen uit het water te halen. De man zelf beweerde dat hij naar oesters of een gedumpte kluis had gedoken.

Bij de politie kwam op 14 september 2018 rond 7.45 uur een melding binnen dat er op de ‘drugsgevoelige’ kaai 913 een duiker uit het water was gekomen. Nadat hij zich van zijn uitrusting ontdaan had, ging hij er te voet vandoor met een rugzak. Toen de politie Nabil K. tegen hield, was hij nog altijd doorweekt, maar de rugzak was verdwenen.

Beveiligingsagenten van kaai 913 troffen langs de waterkant zwemvliezen, een snorkel, een duikbril, duiklood, twee doosjes voor magnetisch materiaal en een kruiwagen met een sporttas aan. Onder een boom wat verderop waren een onderwaterscooter, duikflessen en een steekkarretje begraven.

Seksfeestje

Nabil K. ontkende dat het duikmateriaal van hem was. Hij zei dat hij die nacht een seksfeestje met mannen had gehad op een strandje naast de Schelde, om zijn aanwezigheid in de haven te verklaren. Later gaf hij toch toe dat hij gedoken had, maar niet naar drugs. Hij was samen met een man die hij op het feestje had leren kennen op zoek gegaan naar oesters. Nog later werd het een gedumpte kluis.

LEES OOK. Professionele duiker die werd betrapt aan “drugsgevoelige” kaai: “Drugs? Ik dook naar oesters”

De rechtbank geloofde er niets van en vond het bewezen dat hij deel uitmaakte van een bende die hem gerekruteerd had om een lading drugs op de duiken die mogelijk met magneten aan de boeg van een schip was bevestigd. De drugs werden niet teruggevonden. Nabil K. werd daarom enkel vervolgd voor bendevorming en niet voor het invoeren van verdovende middelen.