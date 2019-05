Vlaamse oma van zes kinderen in Syrisch kamp doet noodoproep op BBC: “Mijn zoon heb ik niet kunnen redden, hen hopelijk wel”

Antwerpen - De Britse openbare omroep BBC heeft een reportage gemaakt over Fatiha Abouallal, een 47-jarige Antwerpse grootmoeder wiens zes kleinkinderen vastzitten in een kamp in Syrië. Ze herhaalt daar haar oproep om die kinderen te laten terugkeren naar België. In de reportage is ook een recente foto van een van haar kleinkinderen te zien, die er slecht aan toe was maar het ziekenhuis inmiddels verlaten heeft.

Zowel de zoon als de dochter van Fatiha vertrokken in 2013 naar Syrië om zich aan te sluiten bij terreurgroep Islamitische Staat (ISIS). Haar zoon en de man van haar dochter overleden er, maar haar dochter en de vrouw van haar zoon zitten met hun zes kinderen al twee jaar vast in het Ain Issa-kamp. Die kinderen zijn tussen 1 en 7 jaar oud, en Fatiha wil niets liever dan hen terughalen naar Antwerpen.

Aangeven bij de politie

In de BBC-reportage wordt Fatiha erg emotioneel wanneer ze vertelt over de schrijnende situatie. “Wij kunnen niet meer leven of normaal ademen”, zegt ze. “Dit kan gewoon niet meer.” De vrouw zegt niet te begrijpen hoe ze het vertrek van haar dochter en zoon niet had zien aankomen. “Als ik het had geweten, was ik hen gaan aangeven bij de politie. Ik kan de klok spijtig genoeg niet terugdraaien.”

“Mijn zoon heb ik niet kunnen redden”, zegt Fatiha. “Maar ik hoop dat ik mijn kleinkinderen wel kan redden. Voor het te laat is.”

De reportage, die een maand geleden werd opgenomen, toont ook een videogesprek tussen Fatiha en haar dochter, die met haar zieke dochter Maryam naar het ziekenhuis was geweest bij Dokters Zonder Grenzen. Inmiddels heeft ze het ziekenhuis mogen verlaten.