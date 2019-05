Yannick Carrasco en zijn Noémie willen luxevilla bouwen in het Luikse “Beverly Hills”, maar krijgen ze wel groen licht?

Keert Yannick Carrasco terug naar België? Als we Sudpresse mogen geloven, ziet de Rode Duivel een toekomst met Noémie Happart in de Avenue Paul Brien in Hannuit.

Die buurt staat bekend als het “Beverly Hills” van de gemeente met zo’n 16.000 inwoners. Carrasco, momenteel actief bij het Chinese Dalian Yifang, zou er samen met zijn vrouw een bouwaanvraag ingediend hebben voor een luxevilla met een “adembenemend uitzicht”.

“De regio beviel hen, zeker Mevrouw Carrasco”, vertelt Mariani Ennio van Maisons Blavier in Sudpresse. Het koppel, dat Ennio omschrijft als “super aardige en vrij eenvoudige mensen”, zou beroep doen op het bedrijf om de villa in te richten in een eigentijdse stijl met terrassen. Carrasco en Happart zouden twee percelen met een totale oppervlakte van 37,4 hectare gekocht hebben.

Negatief advies

Mogelijk gooit de gemeente Hannuit echter roet in het eten van de flankaanvaller vanwege de drie verdiepingen die hij wil neerplanten. Ook het appartement dat het koppel naast hun woning wil bouwen, krijgt mogelijk een ‘njet’. In deze buurt zijn appartementen normaal niet toegestaan. Daarom kregen Carrasco en Happart ook initieel een negatief advies. Het koppel paste vervolgens hun plannen aan en het is nu wachten op een nieuw advies.

“Hun aanvraag wordt behandeld zoals elke andere aanvraag”, aldus burgemeester Manu Douette. “Er is geen voorrangsregel. Ik wil niet speciaal beroemdheden aantrekken, iedereen is hier welkom ongeacht hun status.”