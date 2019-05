Achter stoere taal schuilen soms zachte standpunten, en omgekeerd. Wie vindt dat boerkini’s niet in een zwembad thuishoren, en wie stelt dat onverdoofd slachten om religieuze redenen weer moet toegelaten worden? In onze Stemcheck Migratie ontdek je welke meningen de partijen er écht op nahouden, en welke het best bij jou passen. Zodat je weet op wie je stemt, op zondag 26 mei. Doe hier de Stemcheck Migratie en ga ineens na of je bij dezelfde partij uitkomt als bij onze Stemcheck Klimaat.