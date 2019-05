Tottenham-coach over incident Jan Vertonghen: “Misschien moet er een onafhankelijke dokter oordelen”

Tottenham-coach Mauricio Pochettino kwam nog een keer terug op het incident met Jan Vertonghen in de halve finale van de Champions League tegen Ajax, afgelopen dinsdag. Vertonghen moest al in de eerste helft het terrein verlaten nadat hij in een luchtduel een hersenschudding opliep. Maar pas nadat hij nog zeven minuten op het veld had gestaan. Verantwoord? “Ik ben bereid de richtlijnen omtrent hoofdblessures aan te passen”, aldus de coach van Tottenham.

De Rode Duivel kwam in de eerste helft bij een luchtduel onzacht in contact met het hoofd van ploegmaat Toby Alderweireld. Na een eerste verzorging bleef hij alsnog op het terrein maar enkele minuten later moest onze landgenoot alsnog het terrein verlaten. Vertonghen werd vandaag nog onderzocht door een onafhankelijk neuroloog. “Krijgt hij groen licht, dan sluit ik niet uit dat hij zaterdag tegen Bournemouth speelt”, aldus de Tottenham-coach.

Had Vertonghen niet meteen van het veld moeten gaan? De vraag werd ook gisteren gesteld en de roep naar een onafhankelijke diagnose groeit. Ook het systeem dat in het rugby wordt toegepast - in geval van hoofdwondes mag een speler tien minuten vervangen worden zodat de medische staff de tijd krijgt om een correcte diagnose te stellen - wordt niet onmiddellijk afgeschoten. “Ik sta open voor betere beslissingen”, aldus de Argentijn. “De gezondheid van de speler gaat in deze discussie voor alles. We moeten dan ook vermijden dat spelers onverantwoorde risico’s nemen. Moeten we daarvoor de regels veranderen? Moet er een andere dokter geconsulteerd worden. Daar waar ik trainer ben, is het de dokter die onafhankelijk oordeelt. Elke beslissing die zij nemen, moet in het voordeel van de speler zijn. Als mijn dokter twijfelt, dan zal ik de speler in kwestie vervangen. Ik zal altijd mijn dokter steunen.”

De blessure van Vertonghen werd achteraf geanalyseerd. “Hij is altijd bij bewustzijn gebleven en was zelf alert genoeg om van het veld te gaan om van broek te wisselen. Hij was zich ervan bewust dat hij dat beter niet op het veld deed, voor de ogen van de camera’s. Daaruit leid ik af dat hij heel goed wist wat hij deed. En daarom mocht Vertonghen, volledig volgens het protocol, opnieuw het veld op. Onze medische staff heeft in het geval van Vertonghen excellent werk afgeleverd.”

Voor Pochettino zijn hoofdblessures een gevoelig thema. “Toen ik nog trainer was bij Southampton liet ik in de voorbereiding een video zien van een botsing tussen doelman Hugo Lloris en Romelu Lukaku en hierbij het bewustzijn verloor. “Ik maakte mijn spelers duidelijk dat zij kunnen denken wat ze willen maar dat het altijd de medische staff is die de eindbeslissing neemt. En het zal zeker niet ik zijn die de beslissing neemt bij gelijkaardige incidenten.”

De coach kwam ook nog even terug op de nederlaag tegen Ajax (0-1, red) afgelopen dinsdag. “Als we met dezelfde wilskracht spelen als Lionel Messi gisteren tegen Liverpool, dan maken we nog altijd een kans om ons te kwalificeren voor de finale. Hij moet het voorbeeld zijn voor mijn spelers. Hebben we die wil niet, dan maken we geen schijn van een kans. Daarom was het voor mij ook zo pijnlijk om te zien hoe wij aan de wedstrijd begonnen. Waarom waren wij niet zo gemotiveerd en gepassioneerd als Messi, dat vraag ik mij op zulke momenten af.”