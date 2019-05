Nobelprijswinnares over België: “Jullie regering is ronduit hypocriet”

De Belgische regering weigert het VN-verdrag voor een verbod op kernwapens te ondertekenen en daagde zelfs niet op als erover onderhandeld werd. “Een ronduit hypocriete houding”, zegt Beatrice Fihn, directrice van de Internationale Campagne voor de Afschaffing van Kernwapens en daarmee winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede in 2017, in een interview met Knack.

De tekst voor het VN-verdrag voor een verbod op kernwapens werd in 2017 goedgekeurd door 122 landen. Nederland was de enige Navo-lidstaat die mee aan de onderhandelingstafel zat, en ook de kernwapenlanden daagden niet op.

De Zweedse Beatrice Fihn is als directrice van de Internationale Campagne voor de Afschaffing van Kernwapens de drijvende kracht achter een eventueel verbod op kernwapens. Met die campagne won ze in 2017 nog de Nobelprijs voor de Vrede, maar nu wacht ze bang af, zo zegt ze in een interview met Knack. Pas wanneer landen het verdrag ondertekenen, is het van kracht, weliswaar alleen in de landen die het ondertekenen.

“Hypocriete houding”

België zal daar geen van zijn, blijkt uit het feit dat ons land niet eens deelnam aan de onderhandelingen. “België heeft niet aan de onderhandelingen deelgenomen en weigert het verdrag goed te keuren. De Belgische regering keurde in 2015 nochtans een resolutie goed om nucleaire wapens van het Belgische grondgebied te verwijderen. Maar als puntje bij paaltje komt, wil jullie regering dus niet uitvoeren wat ze eerder heeft goedgekeurd. Dat is een ronduit hypocriete houding.”

Volgens Fihn zijn velen er nog steeds van overtuigd dat nucleaire wapens voor vrede en stabiliteit zorgen. “In de praktijk zien we echter dat de wereld steeds een onveiligere plaats wordt.” De Zweedse neemt het ons land kwalijk dat het bij de eersten was om niet mee te werken aan het verdrag. “Hun argumentatie houdt geen steek. Als landen zoals België daadwerkelijk wilden dat iedereen mee aan tafel kwam zitten, hadden ze zelf het voortouw kunnen nemen. Door die stap niet te zetten, gaven ze andere landen net de uitvlucht om hun kat te sturen.”