Politieman die stiefdochter (4) in veel te heet badwater stak, pleit onschuldig: “Jantje moet niet hangen. Hij is geen monster”

Brussel - Een Brusselse politieman, die 8 jaar cel riskeert omdat hij het destijds 4-jarige dochtertje van zijn vriendin volgens het parket in een te heet bad stak “om haar discipline bij te brengen”, pleit onschuldig. “Hij heeft niet gepast gereageerd, maar van kwaad opzet is geen sprake”, aldus meester Wouter Smet.

“Jantje moet niet hangen. Hij is geen monster, geen leugenaar. Dat hij het dochtertje van zijn vriendin in een te heet bad stak en niet op de juiste manier gereageerd heeft toen zij erover begon te klagen, is te wijten aan een samenloop van omstandigheden”, pleitte de advocaat van inspecteur Jan H.

Het gebeurde allemaal vijf jaar geleden. “Na een lastige nacht op de job rezen er bij thuiskomst spanningen met het meisje terwijl haar mama er niet bij was. Mijn cliënt geeft toe dat hij gefrustreerd was. Maar het was zeker zijn bedoeling niet om het meisje te tonen wie het voor het zeggen had door haar in te heet water te dompelen.”

Nooit geweend

De advocaat legde uit hoe het dan toch fout is kunnen lopen. “Eerst zei het meisje dat het water te koud was. Mijn cliënt maakte de fout om daarna de temperatuur van het water niet meer te checken. Hij was ook niet vertrouwd met de kranen van het bad die omgekeerd stonden opgesteld. Omdat hij altijd doucht en daar staat een thermostatische kraan.”

Dat er niet meteen een ziekenwagen werd bijgehaald toen het meisje brandwonden begon te vertonen, kwam volgens de advocaat doordat het meisje nooit had geweend, niet in het bad, en ook niet daarna, zelfs niet toen haar mama terug thuis was. “Pas toen de arts haar verzorgde, weende zij van de pijn.”

Brandwonden

Het meisje liep tweedegraads brandwonden op over 60 procent van haar lichaam. “Als een kind zegt dat het badwater te warm is, dan laat je het er niet in zitten zonder dat te checken. Hier is wel degelijk sprake van schuld”, repliceerde meester Sven Mary voor de biologische papa van het slachtoffer.

Uitspraak op 13 juni.