Van voordeel naar overtreding: carpoolen wordt beloond… tot je op de taalgrens botst

Wie uit Wallonië naar Brussel of Vlaanderen rijdt via de E411 en minstens twee inzittenden mee heeft, mag voortaan op de carpoolstrook of busbaan rijden. Daarmee wil het Waals Gewest carpoolers belonen. Maar, eens in Vlaanderen begaan chauffeurs een overtreding als ze op de busstrook rijden en riskeren ze een boete van 58 euro.

Waals minister van Mobiliteit Carlo Di Antonio (CDH) heeft een tijd geleden het licht op groen gezet voor het proefproject dat volgende week van start gaat.

De busbaan op de E411 Namen-Brussel mag dan gebruikt worden door personenwagens met minstens drie inzittenden, de chauffeur en twee of meer passagiers. Op die manier wil Di Antonio weggebruikers stimuleren om samen te rijden.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) is geen fan van carpoolstroken, weet Bruzz.be. “Eerst carpoolers, dan elektrische auto’s, vervolgens wagens op gas en dan brommers...waar houdt het op?”

Weyts gelooft eerder in spitsstroken, waarbij pechstroken op drukke momenten worden opengesteld voor alle verkeer. Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a) is de carpoolstrook wel genegen, maar acht het zinloos om op de kar te springen zolang Vlaanderen niet meedoet.

Omdat de huidige busstrook tot in Vlaanderen doorloopt, is het niet ondenkbaar dat sommige carpoolers bewust of onbewust toch op de strook zullen blijven rijden, ook wanneer ze zich op Vlaams grondgebied bevinden. In dat geval riskeren ze een boete van 58 euro als de politie hen betrapt.