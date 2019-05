De nachtmerrie van elke ouder: kleuter rent met potlood in handje en valt er recht mijn zijn oog op

De nachtmerrie van elke ouder heeft zich voltrokken in China. Een zesjarige jongen liep met een potlood in zijn hand rond op de speelplaats en struikelde, waarop zijn oog doorboord werd. Als bij wonder kan hij nog uit het oogje zien.

De kleine Huang (6) uit het zuidoosten van China liep op de speelplaats van zijn schooltje in Ganzhou rond met een 12 centimeter lang potlood in zijn handje. Toen hij struikelde, belandde hij met zijn linkeroog op dat potlood. Dat oog werd doorboord, waarop hij meteen naar het ziekenhuis overgebracht werd.

Daar bleek hoeveel geluk het jongetje gehad heeft. Dokters slaagden erin om het potlood te verwijderen uit zijn oog zonder onherstelbare schade aan te richten. “Het potlood heeft zijn oogbol met een millimeter gemist”, aldus dokter Tan Shuxiang in lokale media. “Het was een bijzonder kritieke situatie. Het potlood is door zijn ooglid gegaan en vervolgens in zijn oogholte.”

De dokters konden het zicht van het jongetje redden en twee dagen later al, op 30 april, mocht hij naar huis. Er wordt verwacht dat hij volledig herstelt.