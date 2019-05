Canadese WOII-piloot begraven bij zijn gesneuvelde bemanning op Vlaamse begraafplaats: “Zijn laatste en ultieme wens”

Oudenaarde -

In aanwezigheid van zijn familie werd donderdag de urne van Stuart MacKenzie Leslie, tijdens de Tweede Wereldoorlog piloot van een bommenwerper, op de begraafplaats aan de Dijkstraat in Oudenaarde bijgezet. Hij werd er begraven bij zijn zeskoppige bemanning, die op 2 mei 1944 in de Oost-Vlaamse plaats sneuvelde. Leslie overleed vorig jaar in Vancouver (Canada), op de dag van zijn 94ste verjaardag. Het was zijn laatste wens was om begraven te worden bij zijn crew, die al 75 jaar rust op de stedelijke begraafplaats in Oudenaarde.