COMMENTAAR. “Voor iedereen die echte oplossingen wil, is het thema migratie een mijnenveldje”

Er bestaat een bijzonder ­cynische boutade over ­migratie: rechts wil goedkope arbeidskrachten, links wil goedkope stemmen en de burgers willen goedkope tomaten. Maar zelfs in zijn simplisme duidt die boutade er al op hoe complex migratie is. Alles heeft er met alles te maken. Het debat is er de voorbije jaren niet makkelijker op geworden. Oorlog aan de grenzen van Europa en demografische ontwikkelingen de komende decennia in Afrika zetten druk op het systeem. Zeer acuut en zichtbaar tijdens de ­migratiecrisis, maar ook trager en discreter in samenlevingen die nog volop bezig zijn te leren hoe ze moeten en kunnen omgaan met diversiteit.