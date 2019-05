Door het oog van de naald: gezin deelt lift met zelfmoordterrorist in Sri Lanka, maar zijn bom wil niet ontploffen

De Sri Lankaanse overheid heeft beelden gedeeld van een van de daders van de terroristische aanslagen, die zijn bom eigenlijk in een luxueus hotel wilde doen ontploffen. Een man - vermoedelijk terrorist Abdul Latheef Mohamed Jameel - stapte het hotel op 20 april binnen en deelde even een lift met een moeder en haar twee kinderen. De terrorist wilde volgens de autoriteiten zijn springtuig in het restaurant tot ontploffing brengen, maar slaagde daar niet in. Jameel vertrekt uiteindelijk weer, maar maakt alsnog slachtoffers in een goedkoop motel tien kilometer verderop.

De hotelgasten hadden er op Pasen geen flauw benul van dat ze door het oog van de naald waren gekropen toen Jameel er niet in slaagde de bom in zijn bagage te doen ontploffen. De terrorist deelde eerst de lift met een vrouw en haar twee kinderen en nam vervolgens plaats in het restaurant. Hij werd door de beveiligingscamera gefilmd terwijl hij met zijn bagage rommelt, vermoedelijk in een poging om het mechanisme van de bom te repareren.

Als hij beseft dat zijn bom niet wil ontploffen, staat hij achteloos op terwijl de toeristen in alle rust verder eten. Met een taxi bereikt hij uiteindelijk een klein, minder luxueus motel, zo’n tien kilometer verderop, waar hij enkele uren van de radar verdwijnt. Als hij weer opduikt in het motel, brengt hij de explosieven tot ontploffing, waarbij een koppel om het leven komt.

Bij de terroristische aanslagen in het Aziatische land op Pasen en Paasmaandag kwamen 257 mensen om het leven. Acht geradicaliseerde moslims hadden het toen vooral op kerken en hotels gemunt en brachten verschillende springtuigen tot ontploffing. De aanslagen werden later opgeëist door de terroristische organisatie Islamitische Staat (IS).

