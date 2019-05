Fiscus vult 42% aangiftes zelf vooraf in

Brussel - Voor de kleine helft van de belastingplichtigen blijft de opdracht dit jaar beperkt tot het nakijken van de aangifte. De fiscus heeft die zelf al ingevuld.

De papieren belastingbrief is bijna verleden tijd. Dit jaar zal de federale overheidsdienst Financiën nog slechts 300.000 invulformulieren met de post rondsturen, of de helft minder dan vorig jaar. Vijf jaar geleden vulden nog 1 miljoen Belgen hun aangifte op papier in.

Volgens minister van Finan­ciën Alexander De Croo is de papieren aangifte zodanig op de terugweg ‘dat ze over enkele jaren de uitzondering zal zijn’. Wie toch aan de ‘oude’ belastingbrief vasthoudt, heeft de tijd tot 28 juni om zijn inkomsten en uitgaven aan de fiscus te melden.

De deadline voor het gebruik van Tax-on-web ligt dit jaar op 11 juli. Ongeveer 3 miljoen belastingplichtigen kiezen voor een online aangifte.

Maar het grootste aantal aangiftes – zo’n 3,2 miljoen – wordt door de fiscus zelf ingevuld. De betrokkenen krijgen een ‘voorstel van vereenvoudigde aangifte (VVA)’ toegestuurd, dat ze kunnen controleren en goedkeuren – of corrigeren en aanvullen. Dat versturen gebeurt elektronisch, via Tax-on-Web. Wie zich niet online aanmeldt, kan vanaf 1 juni alsnog een VVA-formulier op papier krijgen.

Vorig jaar ging 88 procent van de ontvangers integraal akkoord met het voorstel. In 2017 was dat zelfs 94 procent. Toch verdient het aanbeveling om deze vooraf ingevulde aangiftes goed na te kijken. De fiscus geeft toe niet altijd over 100 procent van de data te beschikken. Dat geldt met name voor uitgaven die recht geven op een belastingkorting, zoals een hypothecaire lening.

Bankrekening

Ook een ogenschijnlijk onschuldige ‘fout’ of vergetelheid kan nefaste gevolgen hebben. Zo heeft vorig jaar 17 procent van de Belgen ‘vergeten’ om zijn bankrekeningnummer op te geven. Dat bemoeilijkt een eventuele terugbetaling door de fiscus. Liefst 200.000 rechthebbenden hebben hierdoor ‘veel langer dan normaal’ moeten wachten om het te veel betaalde bedrag terug te krijgen.