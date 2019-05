Nog bijna 200 personen in cel na 1 meibetogingen in Parijs

Er zitten nog 191 personen in een cel nadat ze woensdag tijdens de 1 meibetoging in Parijs werden opgepakt. Dat meldde het parket.

In totaal werden woensdag in de Franse hoofdstad 315 personen opgepakt. Twaalf onder hen zijn minderjarigen. Er werden ruim 15.000 preventieve controles uitgevoerd door de ordediensten.

Een dertigtal van de gearresteerden maakte deel uit van een groep die was binnengedrongen in een ziekenhuis, zegt het parket. Volgens tellingen van het bureau Occurrence, in opdracht van verschillende media, manifesteerden woensdag ongeveer 40.000 personen in Parijs. Vakbond CGT had het over 80.000 mensen.

De eerste schermutselingen braken woensdag uit in Montparnasse voor de betoging van start ging. Gewelddadige betogers gingen ook in het oosten van Parijs de confrontatie aan met de politie. Uitstalramen sneuvelden en er werden brandjes gesticht.