Puigdemont gaat in beroep tegen verbod op verkiezingskandidatuur

De vroegere Catalaanse minister-president Carles Puigdemont is donderdag in beroep gegaan tegen het verbod dat hem is opgelegd om zich kandidaat te stellen voor de Europese verkiezingen. Dat heeft zijn partij Samen voor Catalonië (Junts per Catalunya) donderdag bekendgemaakt.

De partij is bij meerdere juridische intanties in Spanje in beroep gegaan tegen de beslissing van de kiescommissie die “kandidaten illegaal en arbitrair verhindert vrij op te komen bij verkiezingen”.

Behalve de in België in ballingschap levende Puigdemont mogen ook Toni Comin en Clara Ponsanti niet deelnemen aan de stembusgang. Ook deze oud-ministers verblijven in ballingschap in het buitenland.