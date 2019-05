Thaise ‘Prins Playboy’ doet het weer: drie dagen voor zijn kroning trouwt onpopulaire vorst met zijn bodyguard

De Thai verslikten zich woensdagavond in hun rijst. Totaal onverwacht meldde de staatszender dat hun koning ’s namiddags was getrouwd met zijn bodyguard. De roddel dat ze een koppel waren, liep al langer. Maar moest de koning echt weer trouwen, na drie scheidingen en zeven kinderen? “De Thai denken er het hunne van, maar niemand praat of schrijft er openlijk over. Anders vlieg je meteen in de gevangenis”, zegt een Vlaming die al 20 jaar in Thailand woont.