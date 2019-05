Matchpack Genk - Antwerp: dit zijn de verwachte opstellingen, geschorsten en geblesseerden

Leider Racing Genk probeert vrijdagavond de misschien wel lastigste klip richting landstitel te omzeilen. De leider krijgt immers Antwerp op bezoek en dat is al voor vele teams een waterloo gebleken. De Limburgers verloren de heenmatch in Antwerpen (2-1), de jongens van de Bosuil wonnen in play off 1 al vier keer en doen nauwelijks minder goed dan Genk. Een topper dus in een uitverkochte Genkse Luminus Arena.

KRC GENK

Verwachte opstelling: Vukovic: Maehle, Dewaest, Aidoo, Uronen: Berge, Malinovskyi, Heynen: Ito, Samatta, Trossard.

Bank: Keuze uit Jackers, Leysen, De Norre, Lucumi, Seigers, Wouters, Ndongala, Paintsil, Ingvartsen, Piotrowski, Gano.

Geschorst: niemand

Op 1 kaart van schorsing: Ally Samatta, Sébastien Dewaest

Geblesseerden: Neto Borges (rug)

Onderlinge matchen in reguliere competitie: 0-0 thuis, 2-4 uit.

Dit zegt onze clubwatcher: KRC Genk is met 15 op 18 bezig aan een schitterend parcours in play-off 1. Het elftal van Philippe Clement liet tot nu toe alleen nog maar een steek vallen op de Antwerpse Bosuil. De Genkies zijn dus gewaarschuwd om in een uitverkochte Luminus Arena een fysieke slag te leveren tegen de Great Old. Als KRC Genk deze wedstrijd positief afsluit, zet het weer een nieuwe stap richting de landstitel. Maar zoals iedereen weet, worden prijzen pas aan de meet uitgedeeld, nooit vier speeldagen voor het einde. (Sven Claes)

Royal Antwerp FC

Verwachte opstelling: Bolat: Opare, Arslanagic, Van Damme, Juklerod: Haroun, Govea: Baby, Refaelov, Bolingi, Mbokani.

Bank: Teunckens, Borges, Seck, Batubinsika, Nazaryna, Hairemans, Simao, Yatabaré, Rodrigues, Owusu.

Geblesseerd: Buta

Geschorst: Lamkel Zé (1/1)

Op 1 kaart van schorsing: Mbokani, Van Damme, Yatabaré, Lamkel Zé

Onderlinge matchen in reguliere competitie: 0-0 thuis, 2-4 uit.

Dit zegt onze clubwatcher: Antwerp is de enige club die Genk al punten afsnoepte in de play-offs, drie stuks zelfs. Moest het ook in Limburg gaan stunten, dan komt het weer (even) naast Club Brugge op plaats twee én is het al zeker van minstens de vierde plaats. Anderlecht noch AA Gent kan er dan nog over. Bölöni mist in Genk met de geschorste Lamkel Zé wel een belangrijke pion. Bolingi is de meest logische vervanger, maar Owusu en Simao, die steeds meer kansen krijgt, zijn andere opties. In de reguliere competitie slaagde Antwerp er eind februari al in om 0-0 gelijk te spelen in Genk. Toen nog met Hairemans op de flank, maar de chouchou van de fans valt nu al wekenlang naast de ploeg en zelfs selectie.