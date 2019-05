Coucke betaalde 20 miljoen aan makelaars, Bayat en co verdienden monsterbedragen bij Oostende en Anderlecht

Marc Coucke gaat de strijd aan met de makelaars, maar heeft nog een pak werk. Uit officiële cijfers van de voetbalbond blijkt dat Anderlecht dit seizoen 13 miljoen en KV Oostende vorig seizoen 7 miljoen euro betaalde aan zaakwaarnemers. Monsterbedragen onder zijn eigen bewind dus, al heeft Coucke bij ­Anderlecht het excuus dat hij zware erfenissen meesleept.

Geen enkele club in België betaalt meer aan makelaars dan Anderlecht. De laatste vier jaar ging het om maar liefst 40 miljoen, waarvan 13 miljoen in het huidige seizoen. Dat is het eerste jaar van Coucke bij paars-wit en zo doet de miljardair niet beter dan zijn voorgangers Roger Vanden Stock en Herman Van Holsbeeck.

Natuurlijk bouwde Anderlecht na de machtsovername wel een nieuwe ploeg met maar liefst 37 in- en uitgaande transfers. Dat brengt sowieso een berg makelaarskosten met zich mee. Daarnaast werden ook grote contracten – zoals dat van Trebel – vernieuwd, wat de kosten nog meer opdreef.

Weggesmeten geld? Bij Anderlecht wijzen ze ook naar de enorme commissies uit het verleden die nog betaald moeten worden. Toen het duo Coucke-Devroe arriveerde, bleek Mogi Bayat nog een openstaande factuur te hebben van 3 miljoen euro. Makelaar Christophe Henrotay had dan weer recht op 5,5 miljoen na de transfer van Tielemans en toen Dendon­cker werd verkocht, streek Henrotay nog eens ruim 4 miljoen op. Allemaal onderhandeld door het oude bestuur. Oké, sommige delen waren al betaald, maar tel er links én rechts nog een schijfje van 300.000 euro voor andere makelaars bij en het loopt snel op. Coucke moest het neertellen.

Ook bij Oostende

Al moet de zakenman zich niet te veel profileren als witte ridder. Bij KV Oostende werd vorig seizoen onder zijn bewind 7 miljoen (!) uitgegeven aan managers. Daar heten de excuses Proto, Lombaerts, Marusic en vooral Dimata. Die werd voor 500.000 euro gekocht van Standard en voor 11,5 miljoen euro doorverkocht aan Wolfsburg. Oostende hield daar netto 8,125 miljoen aan over, want makelaar Didier Frenay had recht op 25% van de meerwaarde (2,5 miljoen) en ook de familie Dimata kreeg 1 miljoen.

3,5 miljoen opgelost in het niets dus, al had Dimata zonder die commissies nooit bij KVO gespeeld en had de club nadien nooit zoveel aan hem kunnen verdienen. Dat is ook het argument van Van Holsbeeck in het dossier Tielemans, die uiteindelijk voor 25 miljoen euro werd verkocht.

Andere aanpak

Verscheidene clubs betalen weleens zulke hoge commissies, maar intussen probeert Coucke het wel anders aan te pakken. Anderlecht hanteert nu een principe waarbij het gemiddeld 10 procent van het brutoloon van de speler als commissie aan diens makelaar betaalt. Dat was al zo bij de transfers van onder anderen Milic, Didillon en Cobbaut. Maar als je Trebel bijvoorbeeld 3 miljoen euro bruto per jaar betaalt, blijven het relatief hoge facturen. De volgende jaren moet blijken of die aanpak werkt. Coucke zelf reageerde niet op onze vraag om duiding.