COMMENTAAR. Chef voetbal Ludo Vandewalle wil dat exuberante vergoedingen aan makelaars eindelijk stoppen

Wraakroepend, dat is het eerste woord dat chef voetbal Ludo Vandewalle te binnen schiet bij het lezen van de bedragen die onze voetbalclubs beta(a)l(d)en aan makelaars, vaak schimmige tussenpersonen die bemiddelen in de overgang van speler X van club Y naar Z. “Dit moet stoppen”, is zijn duidelijke oproep.