Ook dit nog: commissies lopen door, ook als speler weer weg is

Clubs zitten soms lang vast aan makelaarscommissies, zelfs als de speler in kwestie allang weer vertrokken is.

Neem bijvoorbeeld Silvio Proto bij KV Oostende. Die ruilde in 2016 Anderlecht voor KV Oostende en tekende er voor vier jaar. De commissie voor zijn makelaar werd gespreid over die vier jaar, maar na één seizoen vertrok Proto alweer bij KVO. Weg keeper, maar de schijven aan zijn zaakwaarnemer moesten wel nog worden door­betaald. De club betaalt dan eigenlijk voor een speler die er niet meer is. Makelaars hebben er dan ook baat bij om hun spelers zo veel mogelijk te laten verhuizen.

“Clubs moeten de commissie dan maar in één keer betalen”, luidt het tegenargument. Maar zo simpel is dat niet, want voor veel van hen is het bedrag te groot om ineens te betalen.