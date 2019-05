Makelaar en surrogaatvader van Trossard voorspelt de toekomst: “Een Duitse club of Arsenal voor Leandro”

Met drie goals en een assist in de jongste drie wedstrijden is Leandro Trossard op weg om RC Genk naar de titel te knallen. Zijn bloedvorm in Play-off 1 komt bovenop een topseizoen, waardoor hij straks de recordtransfer van Genk moet worden. “Voor minder dan 20 miljoen euro zal je Trossard niet hebben”, zegt Josy Comhair, eigenaar van schildersbedrijven, spelersmakelaar én tweede vader voor de Genkse aanvoerder.