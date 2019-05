Leraars mogen in Florida straks gewapend voor de klas

Het was een schietpartij die het hele land in rep en roer zette. Een 19-jarige ex-leerling schoot op 14 februari vorig jaar maar liefst zeventien leerlingen dood in een middelbare school in Parkland. Zoals gewoonlijk tweetten politici hun medeleven. Maar de overlevenden tweetten terug: geen medeleven, maar daden. De leerlingen van Parkland organiseerden de protestmars March for our Lives, waarin meer dan 1,1 miljoen mensen meeliepen in meer dan 800 Amerikaanse steden. Ze trokken van leer tegen de wapenlobby en de politici, ze kwamen op televisie, ze gaven hartverscheurende speeches. “We zullen de laatste grote schietpartij zijn”, zei de 17-jarige Emma Gonzales, boegbeeld van de beweging. En ze eiste prompt strengere wapenwetten.

Maar president Donald Trump weigerde om na het bloedbad een verbod op te leggen op de vrije verkoop van aanvalsgeweren, het wapen dat de schutter in Parkland gebruikt had. In plaats daarvan riep hij op om leraars toelating te geven om gewapend voor de klas te staan. “Omdat zij de eersten zijn die kunnen optreden”, klonk zijn argument.

Deze leerlingen overleefden het bloedbad in Parkland Getty Images

Dat kon toen niet, want er was juist een wet gestemd die leraren een verbod oplegde om wapens te dragen tijdens de lesuren. Al was er nog een voet tussen de deur: het ‘guardian program’, dat wél werd goedgekeurd. Het was een eerste stap in de richting die Trump wou inslaan. Leden van de staf van een school of speciale bewakingsagenten mochten plots wel gewapend op de campussen patrouilleren. De schooldistricten mochten zelfs een speciale taks heffen zodat de scholen meer gewapende veiligheidsagenten konden rekruteren, en de politie dus niet voor die opdracht zou moeten opdraaien.

Opleiding volgen

Nu krijgt Trump in Florida helemaal zijn zin. Na een urenlang en vaak bitsig debat haalden de Republikeinen, traditioneel voorstanders van de vrije wapendracht, de buit binnen. Met 22 stemmen voor en 17 tegen in de Senaat, met een 65-47 meerderheid in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Enige voorwaarde: leraars moeten 144 uren speciale opleiding bij de sheriff volgen vooraleer ze een holster aan hun broekriem mogen bevestigen. De Democraten probeerden nog op de valreep om meer garanties op te leggen, maar hun 20 amendementen werden stuk voor stuk weggestemd. Het enige wat ze wel uit de brand konden slepen is het feit dat het elke school vrij staat om voor of tegen gewapende leraars te kiezen.

Schutter Nikolas Cruz op zijn proces. EPA-EFE

Alleen gouverneur Ron DeSantis kan de controversiële maatregel nog tegenhouden. Maar de overtuigde Republikein heeft al openlijk te kennen gegeven dat hij er juist een groot voorstander van is. Niemand twijfelt eraan dat hij het voorstel zijn zege zal geven. Intussen hebben 30 staten in Amerika de wapendracht voor leerkrachten op school toegestaan.

De overlevenden en nabestaanden van de Parkland-school strijden intussen voort. Zo ook Manuel Oliver, die zijn 17-jarige zoon Joaquin verloor. Die tweette woensdag: “Het zou me niet verbazen als de volgende schutter op school een leraar is.”