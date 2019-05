CLUBNIEUWS: Genk heeft premie klaar in geval van titel, Gent analyseert bekerfinale en Inter wil Vanheusden verkopen

De competitie loopt naar haar eindpunt en dat zorgt uiteraard voor nieuws. Wij verzamelden voor u de belangrijkste clubnieuwtjes.

KRC GENK: Titelpremie is gekend

Het bestuur van RC Genk heeft er heel wat voor over om de club de vierde landstitel te laten behalen. Zo looft het een premie uit van vijf miljoen euro, te verdelen onder de spelers. De premie wordt berekend naargelang het aantal matchen dat de spelers in actie kwamen. Er kwamen 25 spelers in actie, dat betekent dat er gemiddeld 200.000 euro per speler is weggelegd. Uiteraard mogen vaste waarden als Vukovic, Dewaest, Malinovskyi,... op flink wat meer rekenen.

Joakim Maehle kreeg deze week even rust, de Deense machine had last van stramme spieren. “Ik een machine? Noem die rust dan maar een kleine onderhoudsbeurt”, lachte Maehle. “Ik heb ook extra brandstof kunnen tanken en ben er weer helemaal klaar voor.” Doelman Maarten Vandevoordt reisde met de nationale U17 af naar het EK in Ierland. Mocht er iets aan de hand zijn met Vukovic of Jackers, dan wordt hij ­teruggeroepen. (ldh/mg)

KAA GENT: bestuur en trainer analyseerden verloren bekerfinale

AA Gent-coach Jess Thorup zat gisteravond samen met het bestuur van AA Gent om na te kaarten over de verloren bekerfinale tegen KV Mechelen (1-2). Voorzitter Ivan De Witte zei in het Koning Boudewijnstadion dat AA Gent niet de juiste oplossing vond om het spel van Mechelen te verbreken en dat daar lessen uit getrokken moesten worden. Giorgi Chakvetadze werd in Antwerpen geopereerd aan de kruisbanden en is zes maanden out.

Maandagavond verloren de Gentse beloften op bezoek bij de buren uit Lokeren. Met enkel Jari De Busser en Philip Azango als leden van de A-kern als versterking, had AA Gent het niet onder de markt tegen Lokeren, dat heel wat offensief talent in zijn rangen telt. De Wase thuisploeg liep uit tot 3-0. In de slotminuut kon Adel Al Masude milderen met een heerlijk genomen vrije trap en bracht zo de eindstand op het scorebord. (ssg, vdm)

STANDARD: Inter wil Vanheusden verkopen

Inter Milaan zit in de problemen. Om te voldoen aan de Financial Fairplay-sancties heeft de Italiaanse topclub voor 30 juni maar liefst 35 miljoen euro nodig. Het plan A van Inter is natuurlijk om een vedette à la Mauro Icardi of Ivan Perisic te verkopen. Het alternatief is meerdere jonge uitgeleende spelers van de hand te doen. Daarvoor komt Zinho Vanheusden in aanmerking. De verdediger wordt al anderhalf jaar verhuurd aan Standard. Het liefst wil hij zijn verhuur in Luik met één jaar verlengen, want Inter trok met Diego Godin van Atlético ook al een ervaren verdediger aan. Maar mogelijk wordt het nu een definitieve transfer. De vraagprijs van Vanheusden is momenteel wel bepaald op 30 miljoen euro. Mocht hij effectief op de transferlijst komen, dan zakt dat wellicht naar 10 à 15 miljoen, maar dat blijft onbetaalbaar voor een Belgische topclub. (bfa)

KV OOSTENDE: zonnepanelen op Versluys Arena

Binnenkort liggen er 1.036 zonnepanelen op het dak van de Versluys Arena. Daarmee wil KV Oostende het eerste CO2-neutrale voetbalstadion van België worden. De constructie moet 323.000 kWh per jaar opwekken, goed om een paar honderd gezinnen van energie te voorzien. KVO en studiebureau Zero Emission Solutions starten een crowdfunding. Fans en geïnteresseerden kunnen mee investeren en hun geld op termijn terugverdienen. (jve)

KV KORTRIJK: Stijn De Smet naar Zwevezele

Stijn De Smet, die van 2013 tot 2018 bij Kortrijk speelde, gaat naar Zwevezele. De aanvaller verliet afgelopen zomer transfervrij Kortrijk voor Roeselare en gaat nu aan de slag bij de West-Vlaamse club uit de derde amateurklasse. Bij de Kerels is er ook nog blessurenieuws: Julien De Sart is nog niet hersteld van zijn blessure en is bezig met individueel loopwerk. Hoxha en Ivanof werken eveneens aan hun herstel. (gco)

ZULTE WAREGEM: Ruime zege tegen stadsgenoot

Zulte Waregem won zijn oefenwedstrijd tegen stadsgenoot en eersteprovincialer Racing Waregem met 7-0. Dury liet heel wat jongens opdraven die ook in Play-off 2 amper aan spelen toekwamen. Voor rust stond het nog maar 1-0 na een doelpunt van de Fin Nissilä. Na de pauze ontbond Sylla zijn duivels met twee goals. Bjordal en Soisalo pikten hun goaltje mee. De ingevallen Harbaoui dikte de score aan tot 7-0 met twee doelpunten. (jcs)

CERCLE BRUGGE: Jeunechamps leidt de trainingen

De abonnementenverkoop is van start gegaan. Guyot en Vitali zaten gisteren in Monaco, waar ze zouden spreken over de toekomst, maar waar Guyot zijn ontslag vernam. De assistenten leidden gisteren de training. Vandaag is er training om 16 uur, José Jeunechamps is de komende vier matchen T1 ad interim. Het staat ook zo goed als vast dat zijn contract, net als dat van assistenten Dany Verlinden en David Vignes, verlengd wordt. (kv)

WAASLAND-BEVEREN: Moren twijfelachtig voor Kortrijk

Valtteri Moren sluit in principe vandaag weer aan bij de groepstrainingen, al blijft hij wel twijfelachtig voor de match tegen leider KV Kortrijk van komende zaterdag. De Finse verdediger viel vorig weekend in de thuismatch tegen Union uit met een blessure. Maar na een scan blijkt de blessure mee te vallen. De revalidatie van Tuur Dierckx verloopt voorspoedig. (whb)

UNION: Selemani en Tau genomineerd

Maandag wordt tijdens het Pro League Gala de beste speler van de Proximus League bekendgemaakt. Naast Nikola Storm van KV Mechelen werden van Union ook Faïz Selemani en Percy Tau genomineerd. Voor beide spelers bestaat intussen veel belangstelling. Zo zou Selemani op de radar van KRC Genk staan. Tau keert in principe terug naar Brighton, maar ­Lyon toonde al interesse en de Zuid-Afrikaan staat ook op de shortlist van West Ham. (rwd)

WESTERLO: Enkel Alessandro ontbreekt

In aanloop naar de wedstrijd op Beerschot Wilrijk ontbreekt alleen Alessio Alessandro (foto) wegens ziekte. Zondag staat in Westerlo de zevende editie van de Michiel Nys Cup, een van de grootste G-voetbaltoernooien in België, op het programma. In totaal zullen er zo’n 460 G-voetballers, waaronder enkele ploegen uit het buitenland, in actie komen. (sks)

STVV: Sleutelwedstrijd voor groepswinst

Met de trip naar Charleroi wacht STVV een sleutelwedstrijd voor de groepswinst. Twee punten scheiden de Kanaries nog maar van de Zebra’s. De laatste Truiense competitie­zege in het Stade du Pays dateert al van veertien jaar geleden. Op 20 september 2005 ging STVV er met het kleinste verschil winnen. Van een Zebra-complex was toen nog geen sprake, want in het seizoen 2000-2001 ging STVV er zowaar met 1-7 winnen. (pivan)