Facebook bant extremistische figuren van zijn platforms

Facebook heeft verschillende accounts afgesloten van enkele omstreden extremistische figuren. Het gaat onder anderen om complotdenker Alex Jones, de uiterst rechtse blogger Milo Yiannopoulos en de leider van de radicaal-religieuze organisatie Nation of Islam, Louis Farrakhan. Dat deelt Facebook donderdag mee.

Facebook staat onder toenemende druk om zijn regels over haatdragende en discriminerende commentaar consequent toe te passen.

Alex Jones is de leidende figuur achter een kanaal dat extreemrechtse samenzweringstheorieën en nepnieuws verspreidt. In het verleden verspreidde hij onder meer dat de Amerikaanse regering betrokken was bij de aanslagen van 11 september 2001 in New York. Ook beweerde hij dat de schietpartij in de basisschool Sandy Hook in scène is gezet door acteurs. Facebook blokkeerde eerder al zijn Facebook-account, nu is zijn Instagram-account aan de beurt.

Milo Yiannopoulos, die schreef voor de rechts-populistische nieuwssite Breitbart News en zich nu opwerpt als provocerende “trol”, werd in het verleden in verband gebracht met neonazi’s en blanke racisten.

Louis Farrakhan liet zich herhaaldelijk opmerken met antisemitische uitspraken, en zijn Nation of Islam wordt omschreven als een zwart-nationalistische haatgroep.

Verklaring van Facebook

“We hebben altijd individuen of organisaties gebannen die geweld en haat promoten, ongeacht hun ideologie”, verklaarde een woordvoerder van Facebook aan CNN. Het bedrijf volgde een uitgebreid proces om tot de beslissing te komen dat deze individuen “gevaarlijk” zijn en om hun accounts te verwijderen, aldus de woordvoerder.

Factoren waarmee rekening werd gehouden, zouden andere zijn: of ze opgeroepen hebben tot geweld tegen individuen gebaseerd op ras, etniciteit of afkomst, of ze geïdentificeerd worden met een haatdragende ideologie, of ze haatspraak of beledigingen gebruiken in hun ‘about’-omschrijving, en of hun pagina’s of groepen al verwijderd zijn wegens haatspraak.

Volgens de woordvoerder zullen nieuwe accounts, groepen of pagina’s die aangemaakt worden om de gebannen individuen (met hun medewerking) te vertegenwoordigen, verwijderd worden.