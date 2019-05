Auto rijdt in metersdiepe tunnel aan spooroverweg

Mol - Een auto is woensdagavond in de fietstunnel op de Turnhoutsebaan in Mol gereden. Daarbij raakte niemand gewond. De bestuurder sloeg na het ongeval op de vlucht, maar hij heeft zich later bij de politie gemeld.

Het ongeval deed zich woensdag rond 21u voor. Een Citroën C4 die vanuit de Leenhofstraat kwam, reed rechtdoor in plaats van links- of rechtsaf te slaan, ramde de muur van de fietstunnel onder de spooroverweg en belandde uiteindelijk in de tunnel.

Bij het ongeval raakte niemand gewond. “Eigenlijk mogen we van geluk spreken dat er op dat moment niemand uit de tunnel kwam. Of dat er fietsers of voetgangers aan de overweg stonden te wachten. Anders was het veel erger afgelopen”, vertelt de getuige.

Ondertussen heeft de bestuurder van de wagen, een 54-jarige man uit Mol, zich aangegeven bij de politie. “Hij had de controle over het stuur verloren en is daarom in de tunnel beland. We hebben onder meer een alcoholtest afgenomen en zijn verklaring genoteerd. Verder onderzoek moet uitwijzen wat de exacte reden was waarom hij de controle over het stuur verloor. Omdat er geen gewonden waren en het alleen om stoffelijke schade ging, werd hij niet aangehouden. Maar hij heeft wel vluchtmisdrijf gepleegd, want hij is gaan lopen.”