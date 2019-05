James Cooke belandt in de gevangenis

James Cooke liet zich voor Gert Late Night opsluiten in de gevangenis van Brugge. Hij doorliep het hele proces, gsm afstaan, opsluiting, werken en … kanaal 51.

Alhoewel de medewerkers van Brugge het allemaal heel serieus nemen, neemt Cooke het niet zo nauw. Hij profiteert van de fouillering waar agenten een zeepje in zijn achterzak vinden. In de gevangenis wordt hij aan het werk gezet. Hij moet afwasborsteltjes in mekaar steken, maar dan wordt duidelijk dat de medegevangenen iets behendiger zijn. Ondanks de inspanning van James blijkt hij niet veel te verdienen, amper 33 cent krijgt hij voor zijn werk.

Er is ook tijd voor ontspanning. Wanneer de gevangenen een kaartje leggen, komt ook seks ter sprake. De medegevangenen verklappen dat kanaal 51 het sekskanaal is, helaas is James’ tv toevallig stuk.