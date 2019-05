Restaurant centrum Brugge, ’t Lammetje helemaal uitgebrand

Brugge - Een zware brand zorgde afgelopen nacht voor heel wat schade in restaurant ‘t Lammetje in het centrum van Brugge. Zowat het ganse restaurant brandde uit.

Het vuur ontstond even na middernacht in het restaurant. Op dat moment was er niemand meer aanwezig, maar passanten zagen rook opstijgen en verwittigden de hulpdiensten. Die hadden het vuur snel onder controle, maar omdat het in de muren en het dak bleef smeulen moesten ze nog een hele tijd nablussen.

Hoe het vuur precies is ontstaan is nog niet duidelijk. Wellicht begon het op de benedenverdieping.