Brexit weegt op lokale verkiezingen: grote verliezen voor Theresa May en Jeremy Corbyn, Groenen en democraten winnen

Zowel de Conservatieven als de Labour partij stevenen af op grote verliezen, mede door de Brexit-perikelen. Theresa May (conservatives) verloor over het hele land al 400 gemeenteraadszetels. Kleinere partijen zoals Green en onafhankelijke kandidaten blijken te winnen bij de verliezen.

James Corbyn Foto: AP

Er waren donderdag verkiezingen in 248 Engelse gemeentes en 11 Noord-Ierse gemeentes. En het ziet er naar uit dat de Brexit-impasse de gemeenteraadsverkiezingen zwaar hebben beïnvloed. De partijen die er de hoofdrol in speelden, de conservatieve Tories en Labour, worden gestraft. May verloor al 400 zetels, en de verdere resultaten moeten nog binnenkomen, er wordt voorspeld dat ze er in totaal wel 800 zou kwijtraken. The Liberal Democrats zouden forse winsten boeken, zij hebben al 270 zetels extra binnengehaald.

De kleinere partijen en onafhankelijke kandidaten lijken dus winsten te boeken. “Terwijl in 2017 bij de federale verkiezingen de Conservatieven en Labour samen, 80 procent van de stemmen binnenhaalden. Het ziet er naar uit dat die hoogdagen voorbij zijn. Meer nog, bij de Europese verkiezingen in mei zouden de verliezen nog zwaarder kunnen zijn want dan doen er nog enkele nieuwe opkomende partijen zoals ‘de Brexit-partij’ en ‘Change UK’ mee”, zegt analist, professor John Curtice aan BBC.

Er lijkt ook een verdeling tussen Noord en Zuid. Zo verliezen de conservatieven meer zetels in het zuiden (gebieden die tegen de Brexit waren) en Labour meer in het noorden.

Labour parlementslid, Ruth Smeeth, vertelt dat ze gefrustreerd is. “We hebben de kiezers niet meer mee, we werken op lokale vlakken heel erg goed maar als de top geen duidelijke lijn uitzet en boodschap brengt, kan dat niet werken. Er waren voldoende ongeldige stemmen waar geschreven stond ‘we vertrouwen u niet’ of nog ‘iedereen behalve de Tories en Labour’.”

De Liberal Democrats en de groene partij ‘Green’, zijn opgetogen met de resultaten. “Ik ben heel blij met deze doorbraken. Het probleem is dat gemeenteraden veel te lang gedomineerd werden door één grote partij. En dat die niet luisterde naar de kiezers en het allemaal maar vanzelfsprekend vonden”, zegt Sian Berry, medevoorzitter van Green. “Kiezers hebben nu andere keuzes gemaakt vanwege de Brexit-problemen, maar laat ons niet vergeten dat ook daarvoor al problemen waren die uiteindelijk tot de Brexit geleid hebben.”

De stemmen van onder andere Noord-Ierland moeten nog binnenkomen. De resultaten zijn nog niet definitief.

