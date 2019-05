Drone levert voor het eerst donornier

In de Verenigde Staten heeft een drone voor het eerst een levensreddende nier naar een hospitaal gevlogen. Het gaat om een speciale drone die ook het orgaan tijdens de vlucht kon monitoren.

Er zit veel potentieel in onbemande vluchten die medische spullen kunnen aanvliegen. Zo zijn er al enkele projecten in Afrika waar medicijnen zo vervoerd worden. De nier werd in de Verenigde staten vervoerd. De ontvanger, een 44-jarige man in Baltimore, stond al 8 jaar op de wachtlijst voor een nieuwe nier. Hij mocht ondertussen het ziekenhuis alweer verlaten.

De nieuwe nier moest zo’n 3 mijl (5 kilometer) overbruggen. Daarvoor was wel heel wat technologie nodig. De drone moest het gewicht van het pakketje aankunnen, er moesten camera’s en trackingsytemen zijn om het orgaan te monitoren en er moesten veiligheidsmaatregelen genomen worden om boven een dichtbevolkt gebied te vliegen. Er was ook een parachute voorzien, voor moest de drone neerstorten.

“Er is een enorme druk als je weet dat een patiënt wacht op het orgaan, maar tegelijk is het ook een enorm privilege om deel uit te maken van deze belangrijke missie”, zei Matthew Scassero, van het ingenieursteam aan de Universiteit van Maryland.