Niemand gooit papieren vliegtuigjes verder dan Dries (23), met dank aan de juiste zoekterm

Leuven - Dries Feremans (23) heeft zich donderdagavond gekroond tot Belgisch kampioen papieren vliegtuigjes gooien in Brussel. De Wilsenaar haalde in de categorie ‘longest distance’ een afstand van 37,8 meter en liet de concurrentie ver achter zich.

Dries Feremans kroonde zich een week eerder tijdens de kwalificaties van de Red Bull Paper Wings al tot winnaar in Leuven. Met een afstand van meer dan 26 meter scoorde hij ook beter dan de andere gekwalificeerden en was hij de grote favoriet in Brussel. “Ik heb altijd op een hoog niveau aan speerwerpen gedaan. Dat gecombineerd met een dosis competitiviteit heeft nu zijn vruchten afgeworpen.” In 2014 haalde Dries ook al het wereldrecord ‘gsm smijten’ binnen. “Met een speer werpen lukte aardig, maar ik ben vooral goed in het gooien van kleinere dingen. Daarom heb ik mij vroeger ook ingeschreven voor he WK ‘gsm gooien’ in Finland en werd ik daar de beste buitenlander. Deze competitie papieren vliegtuigjes gooien heb ik online zien staan en wekte dus meteen mijn interesse. Vroeger gooide ik zoals al mijn klasgenoten wel eens met een papieren vliegtuigje, maar daarbuiten ben ik er nooit mee bezig geweest.”

Voor deze wedstrijd heeft Dries zich wel degelijk voorbereid. “Ik ben online gaan zoeken naar ‘het snelste papieren vliegtuigje’ en heb mijn ontwerp daarop gebaseerd. Zo is mijn vliegtuigje klein en dun en zoeft het zoals een speer door de lucht. Ondanks dat dit maar een spel is, ben ik toch competitief ingesteld. Ik vind het leuk om ergens goed in te zijn, dus ik heb me wel volledig gesmeten.”

Met een worp van 37,8 meter kroonde Dries zich donderdagavond tot Belgisch kampioen. Hij mag zich van 16 tot 18 mei meten met andere kandidaten uit tachtig verschillende landen in Salzburg.

Volgens Emiel Dehouwer, edutainer bij Technopolis, zijn er verschillende manieren om het perfecte papieren vliegtuigje te maken. “Je hebt de ‘ballistic dart’ en dat is een smal en klein vliegtuigje. Het vliegtuigje zweeft daardoor minder, maar door het smalle ontwerp heeft het ook heel weinig luchtweerstand. Hierbij is de werptechniek heel belangrijk en moet je met volle kracht het vliegtuigje zoals een speer door de lucht gooien, zoals Dries dus. Een tweede soort vliegtuigje is de ‘glider’. Dat vliegtuigje is een pak breder omdat het door de lucht moet zweven. In beide ontwerpen is symmetrie zeer belangrijk. Als het vliegtuigje naar een bepaalde kant helt, zal de afstand sowieso minder ver zijn”, aldus Dehouwer.