Weinig scholieren overwegen job in cybersecurity

Bijna de helft (47 procent) van de Belgische scholieren leert op school niets over cybersecurity. Dat percentage ligt aanzienlijk hoger dan in Duitsland of het Verenigd Koninkrijk. Opvallend is ook dat 90 procent van de scholieren in België nog nooit een carrière in cybersecurity heeft overwogen.

De cijfers komen van een onderzoek bij 4.000 14- tot 18-jarigen in Europa en het Midden-Oosten. De recente studie gebeurde in opdracht het SANS Institute, dat zich wereldwijd specialiseert in IT- en securityopleidingen. Mede hierdoor nemen we de uitkomst met een korreltje zout, al zijn de bevindingen wel interessant.

Nijpend tekort

Tegen 2020 zullen er wereldwijd ongeveer 24 miljard apparaten verbonden zijn met het internet, maar het is niet meteen duidelijk wie al deze apparaten en systemen gaat beveiligen. Er blijkt namelijk een nijpend tekort aan cybersecurityspecialisten, schrijft SANS Institute in zijn onderzoek.

En ook de toekomst oogt eerder somber. Scholieren in Nederland en België zijn zich namelijk het minst bewust van carrières in cybersecurity. Zo geeft het rapport aan dat 90 procent van de Belgische 14- tot 18-jarigen zelfs nog nooit een carrière in cybersecurity heeft overwogen.

Verder leren 51 procent van de Nederlandse en 47 procent van de Belgische scholieren op school niets over cybersecurity. Dat percentage ligt, zo blijkt uit het SANS-onderzoek, aanzienlijk hoger dan de 24 procent van de scholieren in Duitsland, 23 procent in het VK en 13 procent in de Verenigde Arabische Emiraten en Saudi-Arabië.

