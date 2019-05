Dokter deelt schrikwekkende beelden: “Slaap nooit met contactlenzen”

Een oogarts uit North Carolina heeft enkele opvallende foto’s gedeeld van patiënten met een aandoening aan het oog. De Amerikaan wil zo waarschuwen voor de gevaren van slapen met contactlenzen. “Het kan leiden tot permanente blindheid”, schrijft hij.

Dokter Patrick Vollmer werkt in de Vita Eye Clinic in Shelby, een plaats in de Amerikaanse staat North Carolina. Daar heeft hij al verschillende patiënten behandeld met een verschrikkelijke aandoening: een verbrand hoornvlies. Dat is het doorzichtige, voorste deel van de oogbal. Op de beelden die de oogarts nu deelt op Facebook, is te zien hoe de oogbal van een vrouw er erg glazig uitziet. Er sijpelt ook geelachtige etter uit het oog.

Permanente schade

Dr. Vollmer legt in zijn bericht uit dat het niet verstandig is om met lenzen te gaan slapen, omdat het hoornvlies dan volledig wordt afgesloten. Omdat er ’s nachts geen knipperbeweging is, kan er ook geen zuurstof via het traanvocht binnenkomen. Contactlenzen zuigen zich dan vast aan het oog, door de droogte, wat schadelijk kan zijn bij het verwijderen van de lens. Ook krijgen bacteriën vrij spel omdat de vuile lenzen blijven zitten. “Dat kan leiden tot ernstige beschadiging van het hoornvlies, de bacteriën vreten het gewoon weg”, aldus de oogarts. “Wat rest is necrose: wit, dood weefsel. In veel gevallen kan dit ook leiden tot permanent gezichtsverlies.”

Dr. Vollmer zegt al vier mensen te hebben behandeld met deze huiveringwekkende aandoening. “Antibiotica helpt wel degelijk, maar het is zeer waarschijnlijk dat er altijd een of andere vorm van schade blijft”, klinkt het. “Ik kan alleen maar aanraden om nooit met zachte contactlenzen te slapen. De risico’s wegen niet op tegen de voordelen. Het duurt slechts enkele seconden om de lenzen voor slapengaan te verwijderen, de schade die je kan oplopen als je het niet doet, is voor het leven.”

De beelden werden intussen al uitvoerig gedeeld op sociale media en door meer dan 30 miljoen mensen gezien. Net wat de arts wou. “Iedereen moet zichzelf en vrienden of familie eraan herinneren wat de gevolgen kunnen zijn.”

Bekijk de beelden hieronder, opgelet: niet voor gevoelige kijkers.

Foto: Vita Eye Clinic