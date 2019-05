Telefoonverkoper is allround IT’er geworden

Hasselt - Waar mensen die hun brood verdienen in de telecom vroeger gsm’s verkochten, kabels legden of abonnementen aan de man brachten, is het takenpakket van specialisten in die sector grondig veranderd. Tegenwoordig moeten ze IT-knobbels hebben, kunnen meespreken over data en thuis zijn in de cloud. En met zo’n profiel zijn ze ook in andere vakdomeinen gegeerd...

Wie herinnert zich nog de oranje mannen van de RTT? Meer telecom kon je niet zijn. De teams die overal ten velde de stoep kwamen opbreken om een kabel te trekken, waren het meest berucht. Met de opkomst van de gsm groeide het aantal winkels explosief en waren de verkopers van de toestellen het prototype van de telecomsector. Nog later bestond de grote massa uit aanbieders van abonnementsformules, die van deur tot deur en zelfs via piramidesystemen allerlei lucratieve pakketten aan de man moesten brengen.

Allround

Vandaag werken er in de telecom totaal andere vakmensen. Telefonie bestaat niet meer op zichzelf, en maakt deel uit van integrale servicepakketten. Wie voor de grote maatschappijen of resellers werkt, moet iets afweten van internet, bandbreedte, VOIP, oplaadcapaciteit, datatranfers, e-mailverkeer, apps, doorschakeldiensten, cloud, enzovoort. Zowel in de winkels als bij de helpdesk bestaat de telecom uit allround IT’ers die als klanten zowel de bejaarde particulier als de kmo met een stevig personeelsbestand moeten servicen over vanalles en nog wat.

