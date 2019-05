Digitaal talent kan op Corda alle kanten uit

Hasselt - Corda Campus in Hasselt is dé hotspot voor IT-talent in onze provincie. Om in die dynamische biotoop nieuwe vakmensen te vinden, is een expliciete reden voor heel wat IT-gerelateerde bedrijven om zich op de campus te vestigen. Met de komst van grootmacht Cegeka en een aantal andere stevige jongens, dreigt de strijd om digitale profielen nog intensiever te worden. Campusdirecteur Raf Degens sust de gemoederen: “Talent zal vloeien naar alle richtingen. Er is genoeg voor iedereen.”

Doorheen de jaren is Corda Campus uitgegroeid tot een internationaal gerespecteerde cluster van IT-bedrijven. Aanvankelijk nestelden zich vele start- en scale-ups in en rond de gebouwen met de scheve schans. De attractieve campusomgeving is altijd een troef geweest om talent aan te trekken. Zeker in de IT-business.

“Dat klopt”, weet Raf Degens, directeur van Corda Campus. “Waar sterke profielen vroeger in Brussel of Antwerpen gingen werken, is Hasselt geleidelijk aan een uitstekend alternatief geworden. Dat heeft deels te maken met de mobiliteitsproblematiek, maar zeker ook met de kwaliteit van ons opleidingsaanbod in Limburg, en met de aantrekkingskracht van hippe werkplekken, zoals onze campus. Voor heel wat digitaal talent geeft dat de doorslag om hier aan de slag te gaan.”

Kortste eind

En dat heeft uiteraard ook gevolgen voor de bedrijven die op zoek zijn naar dat talent. “Het één trekt het ander aan”, weet Raf Degens. “Als we vragen naar de redenen waarom bedrijven zich graag op Corda Campus vestigen, staat het aanwerven van digitaal talent altijd in de top 3. De belangstelling is dus wederzijds.”

Waar er aanvankelijk vooral start- en scale-ups konden genieten van de instroom, zorgen de extra gebouwen en de invulling ervan door grote bedrijven als Cegeka, voor enige ongerustheid. “Onze nieuwe infrastructuur geraakt op heel korte tijd goed gevuld”, bevestigt Raf Degens. “We horen inderdaad wat bezorgdheid van kleinere ondernemingen dat de strijd om IT-talent heviger zal worden en zij aan het kortste eind zullen trekken. Toch zal het zo geen vaart lopen. De beweging zal zich immers in twee richtingen voordoen. Er zijn ook heel wat specialisten die jarenlang bij grotere ondernemingen hebben gewerkt, en op de campus gecharmeerd geraken door de pioniersfunctie, kleinschaligheid en typische sfeer van start-ups. Zij maken de omgekeerde beweging.”

