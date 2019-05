Een van deze drie is geen echt model, ze is zelfs geen mens

Imma is een Japans model dat steeds populairder wordt via Instagram. Nu heeft ze ook haar eerste grote opdracht binnenghaald, maar helaas, de knappe Japanse is niet echt.

Imma is een experiment van enkele grafische vormgevers in Tokyo, ModelinCafe. Ze claimen het eerste CGI model op de wereld te hebben gezet. Ze heeft 49.000 volgers op Instagram en op Twitter schrijft ze dat ze een virtueel model is en ‘mensen wil interesseren voor mode’. Imma duikt nu ook op in een Japans magazine naast twee echt modellen.

De foto’s lijken echt maar het komt er op neer dat Imma’s hoofd, op het lijf van echte modellen is geplakt. ModelinCafe schrijven de realistische trekken van Imma toe aan de vrouwelijke ontwerpers in het team. Enkel vrouwen die make-up dragen, weten precies welke details een gezicht realistisch maken, klinkt het.