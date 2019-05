Freelance werken in IT-sector: ‘Aan opdrachten en keuze geen gebrek’

Ontwikkelaars, systeem- en netwerkbeheerders, specialisten cybersecurity, webdesigners,... de vacatures bulken van de aanbiedingen in de IT-sector. Bedrijven hebben niet allemaal (nood aan) een uitgebreide, eigen IT-afdeling en doen voor de implementatie van nieuwe systemen, beheer en onderhoud beroep op externen. Dat heeft in de sector ook veel mogelijkheden gecreëerd voor freelance werk.

IT-specialist VanRoey.be met hoofdzetel in Turnhout en vestigingen in Geel, Mechelen en Antwerpen zendt zelfstandige krachten uit naar klanten voor projecten op korte of langere termijn.

Maarten (33) uit Mortsel is een van hen. Twee jaar geleden richtte hij een eigen bedrijfje op.

“Na mijn studies professionele bachelor elektronica ben ik als IT'er in vast dienstverband aan de slag gegaan. Eerst bij Xylos, daarna bij Studio 100. Na tien jaar had ik het gevoel genoeg ervaring te hebben opgedaan om het als zelfstandige te proberen. De vrijheid om zelf je uren en projecten te kunnen kiezen, sprak mij enorm aan”, vertelt hij.

“Momenteel ben ik als Office 365 system engineer bij een klant bezig aan een project van een jaar. Dat is een al iets langer project. Naast opdrachten voor VanRoey.be werk ik ook nog voor andere partners en klanten. Aan opdrachten en keuze geen gebrek. De vraag naar IT'ers is enorm groot en dat in uiteenlopende sectoren. Dat zorgt voor veel variatie. En je hebt zelf ook de keuze waarin je investeert. Ik kan het alleen maar aan iedereen aanraden”, getuigt de Mortselaar.

Begonnen in bijberoep

Ook Werner (42) besloot zeven jaar geleden de stap te wagen. “Ik ben begonnen in bijberoep, maar na een tijdje was er zoveel vraag dat ik besloot full time zelfstandig te worden. VanRoey.be is een interessante partner omdat ze vele projecten te bieden hebben. Dat zorgt voor een brede waaier aan mogelijkheden. Het is fijn dat je hierdoor zelf kunt bepalen welke richting je uit wilt. Ik kies ervoor allround te zijn: onderhoud, serverprojecten, printerprojecten,.. ik doe het allemaal. Maar je kan je ook specialiseren als je dat wil”, merkt hij op.

“Je hangt ook niet vast aan een bepaalde klant of partner. Naast opdrachten voor VanRoey.be werk ik ook nog aan projecten voor klanten die mij rechtstreeks contacteren. Om bij te blijven, moet je natuurlijk wel zelf bijscholen. Dat is iets wat je voor jezelf moet weten. Als je in jezelf investeert, pluk je daar de vruchten van. Ik haal heel veel voldoening uit het freelance werk. Je weet dat datgene wat je doet voor jezelf is en niet voor iemand anders.”

