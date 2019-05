In Spanje hebben ze al een datum geplakt op de aankondiging van Eden Hazard als speler van Real Madrid (en die is niet veraf)

Eden Hazard en Real Madrid. Het zijn twee begrippen die al maanden in één adem genoemd worden. Volgens het doorgaans goed geïnformeerde Marca staat er zelfs al een datum vast waarop De Koninklijke zijn nieuwe ster wil aankondigen.

Het is een seizoen om snel te vergeten voor Real. De Spaanse topclub zit met Zinédine Zidane aan zijn derde trainer van deze campagne en lijkt naast alle prijzen te grijpen. De titel is weg, in de beker werd er verloren van Barcelona en in de Champions League was Ajax te sterk. Thibaut Courtois en zijn ploegmaats moeten het dus stellen met de FIFA Club World Cup.

Komende zomer wordt normalerwijze een zeer actieve voor Los Blancos. Volgens Spaanse media wil Real tot 500 miljoen euro in een nieuw elftal investeren. Er circuleren dan ook heel wat namen. Denk maar aan Christian Eriksen, Paul Pogba, Kylian Mbappé, Neymar, Miralem Pjanic, Sadio Mané, Jadon Sancho, Luka Jovic en Ferland Mendy. Maar dé naam die zowat elke week wel eens passeert, is die van Eden Hazard.

LEES OOK.Chelsea onthult nieuwe shirts voor volgend seizoen, mét Eden Hazard als uithangbord: zal hij er ooit in spelen?

100 miljoen

“Als Eden een nieuwe uitdaging wil, is het heel moeilijk om hem te houden”, klonk het onlangs nog uit de mond van Chelsea-trainer Maurizio Sarri. “Ik kan daar niet zoveel aan doen. Ik moet zijn beslissing respecteren. Het is wel een ramp als iemand als hem voor een andere club kiest. Hij is zeer moeilijk te vervangen. Zijn prijs? Honderd miljoen is echt te weinig.”

“Hazard heb ik altijd al geapprecieerd, dat weet iedereen”, vertelde Zidane begin april nog. “Ik volg hem al van toen hij nog in Frankrijk speelde en ken hem persoonlijk. Het is niets nieuws als ik nogmaals herhaal wat voor een fantastische speler hij is.” Bevestigen dat Real Hazard deze zomer bij Chelsea zal proberen los te weken, wou Zidane evenwel niet bevestigen. “Dat zal eind dit seizoen of begin volgend seizoen blijken. Nu kan ik daar niets over zeggen.”

De 28-jarige Hazard maakte ook al duidelijk dat Real de club van zijn dromen is. Ondanks dat hij eind volgend seizoen transfervrij zou kunnen vertrekken, wil Chelsea zijn kapitein echter niet zomaar laten gaan. Een transferverbod tot eind januari maakt het de Engelse club immers moeilijk een waardige vervanger te vinden.

Foto: Action Images via Reuters

12 mei*

Maar volgens Marca, dat eerder claimde te weten dat er bijna een akkoord is tussen Real Madrid en Chelsea over een transfersom rond de 100 miljoen euro en een contract voor zes seizoenen, ligt er intussen al een datum vast voor de aankondiging van de transfer. En dat zou 12 mei zijn, binnen negen dagen dus.

De Blues moeten nog twee wedstrijden afwerken in de Premier League. Zondag 5 mei tegen Watford en zondag 12 mei tegen Leicester City. Diezelfde dag zou Real de transfer dus bekend willen maken. Maar er is één voorwaarde: Chelsea mag in dit scenario niet de finale van de Europa League halen. Donderdag speelden Hazard en co in de heenmatch van de halve finale 1-1 op het veld van Eintracht Frankfurt. De return is voor donderdag 9 mei.

Als Chelsea de finale haalt, wordt de aankondiging volgens Marca verschoven. Waarschijnlijk naar 29 mei, wanneer de finale om 13u00 gespeeld wordt in Bakoe. Hazard zit dit seizoen aan 19 doelpunten en 13 assists in 48 optredens voor de club die hem in 2012 wegkocht bij LOSC Lille.