UPDATE: kleverig goedje op R4 moeilijk te verwijderen, ook avondspits zal hinder ondervinden

Gent / Zelzate - Op de John F. Kennedylaan en de Dwight Eisenhowerlaan heeft de brandweer vrijdagochtend op meerdere plaatsen de weg afgezet om vetzuurspoor op te kuisen. Het goedje lekte rond 8 uur in Zelzate uit een vrachtwagen, maar ook op Gents grondgebied zijn er gevaarlijk gladde plaatsen op de weg. Het vetzuur verwijderen gaat moeilijker dan verwacht en ook de avondspits zal hinder ondervinden. De brandweer en het Vlaams Verkeerscentrum vragen de omgeving te vermijden.

Wie van Zelzate richting E40 wil neemt best een alternatieve route. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt motorrijders aan de route zeker te vermijden en vraagt ook autobestuurders de omleidingen te volgen via de R4 West.

De brandweer is sinds vrijdagochtend ter plaatse om het kleverig vetzuur, een basisproduct om zeep te maken, om te ruimen maar het gaat moeilijker dan verwacht. Aanvankelijk dachten de hulpdiensten tegen het middaguur de weg vrij te krijgen, maar de Brandweerzone Centrum laat weten dat het reinigen “traag gaat” en er naar een alternatieve oplossing wordt gezocht. “Het spoor zal zeker een impact hebben op de avondspits”, klinkt het in een communiqué. Wie van Zelzate naar de E40 moet, rijdt best via de R4 West, de kant van Evergem en Drongen.

Op Zelzaats grondgebied is er hinder op de de Kuhlmannkaai, de Zelzate Brug en de Cosmosrotonde. “Op verschillende plaatsen op dit traject is de rijweg hierdoor bijzonder glad en dus gevaarlijk. Brandweer en politie stellen momenteel alles in het werk om de veiligheid van weggebruikers te garanderen. Extra waakzaamheid is geboden t.h.v. Zelzate Brug en het stuk tussen kruispunt Leegstraat en Cosmosrotonde”, laat Zelzaats burgemeester Brent Meuleman (SP.A) weten.

