Zo scoren de verschillende partijen in ons rapport: Groen heeft beste fractie, Vlaams Belang zwaar gebuisd

Groen heeft zowel in de Kamer als in het Vlaams parlement de beste fractie. Met een gemiddelde score tussen de 6 en de 7 op 10 geven de groene Kamerleden en Vlaamse parlementsleden de concurrenten het nakijken. Dat blijkt uit onze parlementaire rapporten.

De voorbije weken ging de Wetstraatredactie van Het Nieuwsblad na hoe goed of hoe slecht onze verkozenen het de voorbije vijf jaar hebben gedaan. We gingen daarbij niet alleen af op onze eigen mening over de volksvertegenwoordigers. We vroegen daarvoor ook de mening van de fractieleiders in Kamer en Vlaams parlement. Zij lieten niet alleen over hun partijgenoten, maar over alle parlementsleden hun licht schijnen.

Wij gingen op basis van de individuele scores ook na welke fracties het goed deden en welke niet. En daaruit blijkt dus dat Groen veruit de beste parlementsleden heeft. In de Kamer halen ze met 6,8 op 10 nog een betere score dan in het Vlaams parlement (6/10). Zowel Stefaan Van Hecke (Kamer) als Vlaams fractieleider Björn Rzoska kregen een 10/10 en mochten – samen met Egbert Lachaert (Open VLD) en Matthias Diependaele (N-VA) zich kronen tot beste parlementslid.

Opvallend is dat daarnaast enkel de Kamerfractie van CD&V gemiddeld nog boven de 5 op 10 uitkomt (5,4). Alle andere groepen zijn gebuisd. Dat heeft uiteraard ook te maken met de grootte van de fractie. Veruit de grootste is N-VA, en daar halen de backbenchers de gemiddelde score flink omlaag. Niet voor niets zei N-VA-voorzitter Bart De Wever na de verkiezingen van 2014 dat iedereen die verkozen moest worden verkozen was en al de rest ook. Het zorgt er mee voor dat de Vlaams-nationalisten in het Vlaams parlement gemiddeld maar 3,9 en in de Kamer 4,1/10 halen. Enkel Vlaams Belang doet met respectievelijk 3,5 en 3,6 slechter. In het Vlaams parlement scoren ook de liberalen met 3,8 minder (4,5 in de Kamer). Bij Open VLD valt immers op dat zij ofwel over uitstekende ofwel over zwakke parlementsleden beschikken. Veel middenmoot kent die partij niet.

Nog een vaststelling: de Kamerleden doen het gemiddeld beter dan de Vlaamse parlementsleden (4,7 versus 4,1 op 10). Wellicht heeft dat te maken met het grotere aantal Vlaamse parlementseden (124, versus 87 Nederlandstalige Kamerleden). Hoe meer volksvertegenwoordigers, hoe minder kans om te excelleren. Of hoe groter de kans om met meer kaf tussen het koren te zitten. Het lijkt het pleidooi van sommige partijen om te snoeien in het aantal Vlaamse parlementsleden kracht bij te zetten.

Kamer

Groen: 6,8/10

CD&V: 5,4/10

Open VLD: 4,5/10

SP.A: 4,3/10

N-VA: 4,1/10

Vlaams Belang: 3,6/10

Gemiddelde score van de 87 Kamerleden: 4,7/10

Vlaams parlement

Groen: gemiddeld 6/10

SP.A: 4,3/10

CD&V: 4,1/10

N-VA: 3,9/10

Open VLD: 3,8/10

Vlaams Belang: 3,5/10

Gemiddelde score van 123 Vlaamse parlementsleden: 4,1/10