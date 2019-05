16-jarige jongen die twee weken geleden verdween, dood teruggevonden

Kortenberg - De 16-jarige jongen die op 24 april verdween, is dood teruggevonden, dat meldt Child Focus vrijdag. Over de omstandigheden is niets bekend.

Burgemeester Alexandra Thienpont (CD&V): “Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden. Er is de voorbije dagen met man en macht naar de vermiste jongen gezocht. Dag en nacht waren onze politiemensen in de weer. Helaas is de afloop slecht.”

Sinds 24 april is politie met man en macht op zoek naar de 16-jarige jongen. Ook vrienden familie lieten een indrukwekkende zoekactie op poten zetten. Grigor was thuis vertrokken zonder vervoermiddel, gsm of betaalmiddelen. “Als je ooit van de aardbol wil verdwijnen, is dat de manier om het te doen. “Hij laat geen digitale sporen na, we moeten de klassieke speurmethodes hanteren”, zei korpschef Walter Endels toen.

Het gezin van Sukyasyan had buitenlandse roots maar woonde al heel lang in Kortenberg. De jongen werd terug gevonden aan de abdij van Kortenberg.