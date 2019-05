Politie is nieuwe verdachte op het spoor in zaak Maddie McCann

Er is een nieuwe verdachte opgedoken in de verdwijningszaak van Madeleine ‘Maddie’ McCann, die twaalf jaar geleden verdween. De Portugese detectives hebben extra middelen gekregen om de nieuwe piste te onderzoeken, meldt de Portugese krant ‘Correio da Manha’.

Volgens de krant hebben detectives nieuwe sporen en een nieuwe verdachte in het vizier. “De zoektocht is nu aan de gang”, klinkt het. “Maar de politie probeert de ontwikkeling uiterst geheim te houden.” De speurders willen enkel kwijt dat de nieuwe piste onderzocht wordt. Om dat onderzoek te voeren, zouden ze extra middelen hebben gekregen. De hele zoektocht heeft al zo’n 11,75 miljoen pond gekost, oftewel 13,6 miljoen euro.

Volgens de krant zegt de politie dat ze “bijna weet wat er met Maddie McCann gebeurd is, maar wel twijfelt of het meisje nog leeft”. De nieuwe piste zou niets te maken hebben met haar ouders, die eerder verdacht werden en onlangs opnieuw in opspraak kwamen door de Netflix-documentaire over de verdwijning.

Het appartement waaruit Maddie verdween. Foto: ISOPIX

Het is overigens dag op dag twaalf jaar geleden dat Maddie in Portugal uit haar hotelkamer verdween. “Het is weer die tijd van het jaar”, schrijven de ouders van het meisje op de website waarop ze iedereen op de hoogte houden van de zoektocht naar hun dochter. “De maanden en jaren gaan veel te snel voorbij. Madeleine zou deze maand zestien jaar geworden zijn. Het doet ons goed te weten dat de Portugese autoriteiten de zoektocht niet opgeven.”

Het meisje verdween op 3 mei 2007 toen ze met haar hele gezin op vakantie was in het Portugese badstadje Praia da Luz. Haar ouders zaten in een restaurant vlakbij iets te eten met vrienden en gingen elk halfuur controleren of alles oké was met de kinderen. Bij een van die bezoeken bleek het meisje verdwenen. Het begin van een lijdensweg voor ouders.

