Onrust werkplaats TGV Vorst: ook dagploeg legt werk neer

Na het nachtpersoneel heeft nu ook de dagploeg van de werkplaats van de TGV in Vorst het werk neergelegd. Oorzaak is de druk die vanuit de directie van de NMBS wordt opgelegd en het gebrek aan personeel, zo stelt ACOD Spoor aan Belga. De vakbonden konden de dagploeg oorspronkelijk nog overtuigen aan het werk te gaan in afwachting van de ontmoeting met de directie, maar eens die ontmoeting van start gegaan was, legde ook die het werk neer.