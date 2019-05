Belgische chemiebedrijf Chemogas in Amerikaanse handen

Chemiebedrijf Chemogas uit Grimbergen komt in Amerikaanse handen. Het management van de leverancier van chemische gassen en investeerder Gilde Equity Management verkopen het bedrijf aan het beursgenoteerde Balchem. Dat maken ze vrijdag bekend via een persbericht. Chemogas wil verder groeien eens de overname rond is.

Chemogas is actief met het afvullen en de distributie van een breed scala aan chemische gassen. Een belangrijk product is ethyleen oxide, een gas dat gebruikt wordt voor de sterilisatie van medisch materiaal. Het bedrijf heeft klanten in meer dan 70 landen en is naar eigen zeggen een van de grootste leveranciers van ethyleen oxide. Chemogas verkoopt ook bijvoorbeeld koelgassen als ammoniak en propyleen.

Via Gilde werd het bedrijf aan het zeekanaal ten noorden van Vilvoorde in 2016 verzelfstandigd van de Duitse chemiereus Linde. Sindsdien was er groei op meerdere vlakken, klinkt het, vooral dankzij de overname van de Maleisische Stereo groep, waarmee het bedrijf volop op de Aziatische markt ging spelen.

“We zijn nu klaar om onze leidende positie in Europa en Azië te consolideren en een team te vormen met Balchem om onze positie als een echte wereldwijde leverancier van verpakte speciale gassen verder te versterken”, zegt CEO Dirk Battig in het persbericht.

Balchem is actief in de ontwikkeling, productie en marketing van speciale ingrediënten voor o.a. de voedings-, farmaceutische- en medische industrie. Het bedrijf wordt naar eigen zeggen de wereldleider voor ethyleen oxide voor de sterilisatie industrie.

De afronding van de transactie is onderworpen aan de gebruikelijke voorwaarden.