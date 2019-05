Fransen “krijgen hun zeg” over de heropbouw Notre-Dame, zegt minister

De Fransen “zullen zich kunnen uitspreken” over de wederopbouw van de Notre-Dame in Parijs, zo heeft de Franse minister van Cultuur Franck Riester vrijdag duidelijk gemaakt op de nieuwszender LCI. De heropbouwwerken zullen het onderwerp vormen van “een groot debat en een grote raadpleging”, maar de overheid zal wel de uiteindelijke beslissing nemen, voegde hij eraan toe.

Meer dan twee weken nadat een brand de de Notre-Dame in Parijs zwaar heeft beschadigd, wordt in Frankrijk nog gedebatteerd over de wederopbouw van de kathedraal. Volgens een peiling die YouGov eind april uitvoerde, is iets meer dan de helft van de Fransen (54 procent) voorstander van een “identieke” wederopbouw van de kathedraal. Een kwart van de bevolking geeft dan weer de voorkeur aan een “architecturaal statement”.

De regering heeft intussen een internationale architectuurwedstrijd uitgeschreven voor de heropbouw van de torenspits. Die wedstrijd zal bepalen of de torenspits op dezelfde manier moet herrijzen.

Riester zegt dat hij alle mogelijkheden zal onderzoeken en dat de inwoners van Frankrijk hun mening kunnen geven tijden een grote openbare consultatieronde. “We zullen zien wat de staat daarover beslist. Maar alles zal in overleg gebeuren. Er zal niets achter de rug van de Fransen beslist worden”, verklaarde de minister.

“Als we het debat zouden afbreken door meteen te beslissen of het dezelfde of een andere torenspits wordt, dan zouden we onze landgenoten hebben beteugeld. We behouden voor iedereen de mogelijkheid om zich uit te spreken en daarna zullen we na een groot debat en een groot overleg een beslissing nemen.”

“Wanneer kathedralen gerestaureerd worden, zijn er doorgaans wel nieuwigheden”, verduidelijkt de minister nog. “Dus waarom geen architecturaal gebaar stellen dat toelaat om te zeggen dat er een voor en een na was, en waarbij we niet doen alsof er niets gebeurd is? Maar die beslissing is nog niet genomen.”