Brandstof en prijsdruk wegen op Air France-KLM

Air France-KLM heeft een “uitdagend” kwartaal afgesloten met een operationeel verlies van 303 miljoen euro. Het leeuwendeel van het tekort van de luchtvaartcombinatie kwam voor rekening van Air France, maar ook KLM schreef rode cijfers. Hogere brandstofkosten en prijsdruk door concurrentie zetten het resultaat onder druk.

Volgens topman Ben Smith wist Air France-KLM wat het te wachten stond. Daarbij wees de Canadees op de capaciteitsgroei binnen de Europese luchtvaartindustrie, die ervoor zorgde dat vliegtickets tegen een lagere prijs werden verkocht. Verder zaten ook negatieve wisselkoerseffecten de luchtvaartcombinatie dwars.

Een jaar eerder leed Air France-KLM een operationeel verlies van 118 miljoen euro. Destijds zadelden stakingen bij personeel van Air France het concern op met een extra kostenpost van 75 miljoen euro. De omzet steeg in het eerste kwartaal met 2 procent tot bijna 6 miljard euro, geholpen door capaciteitsgroei. De omzet per gevlogen kilometer per stoeltje daalde wel.