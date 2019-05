Eerste veroordeling van farma-CEO in Amerikaanse drugscrisis

John Kapoor, de 76-jarige oprichter van Insys Therapeutics Inc., is samen met vier andere topmannen van het farmabedrijf door een rechtbank in Boston schuldig bevonden in een omkoopschandaal. Ze betaalden dokters om hun verslavende pijnstillers of opioïden voor te schrijven aan patiënten, en droegen daarmee bij aan de huidige drugsepidemie in de Verenigde Staten. De mannen riskeren elk een celstraf van 20 jaar.

Foto: AFP

Om de verkoop van hun fentanyl-spray te doen stijgen, een middel dat 50 tot 100 keer krachtiger is dan morfine, hadden de beschuldigden een grootschalig systeem met smeergeld opgericht. Tussen 2012 en 2015 betaalden ze artsen en zorgverleners om grote hoeveelheden van de pijnstiller voor te schrijven aan patiënten. De dokters werden ook aangemoedigd om een veel hogere dosering van de spray voor te schrijven dan aanbevolen is.

“Het verdict is een eerste overwinning in de strijd tegen de illegaal voorgeschreven opiaten”, verklaarde de federale procureur van Boston donderdag. John Kapoor is de eerste CEO van een opioïdeproducent die veroordeeld is in een rechtbank.

In sommige jaren betaalde Insys meer dan tien miljoen dollar aan smeergeld. De kopstukken van het farmabedrijf hadden daarnaast een systeem van verzekeringsfraude opgericht om de terugbetaling van de fentanyl-spray door de verzekeraars mogelijk te maken.

In de Verenigde Staten kwamen in 2017 meer dan 20.000 mensen om het leven door een overdosis fentanyl, of door een gelijkaardige opioïde.