Directeurs onderwijsinstelling pesten elkaar en sluiten elkaar zelfs op: alle drie ontslagen

/ Antwerpen - Het Antwerpse provinciebestuur heeft drie directieleden van onderwijsinstelling PIVA (Provinciaal Instituut Voedingsbedrijven Antwerpen) hun functie ontnomen na aanhoudende en escalerende onderlinge persoonlijke conflicten.

“We hebben nog een coachingtraject opgezet, maar dat mocht niet baten”, zegt gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA). “Ze konden zelfs nog nauwelijks met elkaar in eenzelfde ruimte zijn.”

Zowel de algemeen, de adjunct- als de technisch directeur van PIVA werden deze week ontslagen en vervangen door directieleden ad interim. “We gaan vacatures uitschrijven om de functies definitief opnieuw in te vullen, maar dat soort procedures duurt lang en het volgende schooljaar moet nu worden voorbereid”, stelt Lemmens. De definitieve nieuwe directie zou tegen het einde van het jaar aangeduid worden.

De persoonlijke conflicten zouden tot zware pesterijen hebben geleid, tot het elkaar opsluiten en het barricaderen van deuren toe. Het provinciebestuur gaat niet in op die details, maar bevestigt dat de situatie niet meer werkbaar was. Een ontslag van slechts een of twee directieleden zou bovendien geen soelaas hebben gebracht, klinkt het. De situatie was immers zo geëvolueerd dat er ook verschillende kampen ontstaan waren binnen het personeel. “Bovendien moet je dit toch zien als een soort collectief falen van de directieleden”, zegt Lemmens.

Het PIVA telt zowat 900 leerlingen en staat bekend om zijn horecaopleidingen.