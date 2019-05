Slechts 9 procent van wereldbevolking woont in land met voldoende persvrijheid

Nauwelijks 9 procent van de wereldbevolking woont in een land waar de persvrijheid als “goed” of “redelijk goed” te omschrijven is. Dat meldt de ngo Reporters zonder Grenzen (RSF) vrijdag, naar aanleiding van de internationale dag van de persvrijheid.

RSF heeft zich voor die conclusie gebaseerd op de demografische data van de Wereldbank en op de zelf samengestelde “World Press Freedom Index”, die vorige maand al verscheen.

Die index plaatst 43 van de 180 gerangschikte landen in de categorie “goede” of “redelijk goede” persvrijheid. Het povere resultaat is dan ook vooral te wijten aan het groot aantal inwoners van enkele slecht gerangschikte landen. Zo staat China, het land met de meeste inwoners ter wereld, op de 177ste plaats. De toestand van de persvrijheid geldt er als “zeer ernstig”. De situatie in India (140ste) heet dan weer “moeilijk” te zijn. Die twee landen zijn samen goed voor 2,7 miljard mensen.

In totaal woont 74 procent van de wereldbevolking in een land waar de situatie voor de pers “zeer ernstig” of “moeilijk” is. Wanneer ook de landen met “duidelijke problemen” daarbij worden geteld, kom je bij 91 procent van de wereldbevolking uit, stelt de ngo.

Noorwegen is het land met de beste persvrijheid, aldus nog RSF. In België, dat op de negende plaats staat, wordt de situatie als “goed” omschreven.