Wie gaat de affiches plakken?

Affiches plakken, folders bussen, deur-aan-deuracties… Campagnetijd is niet enkel voor de politici hard werken. In hun schaduw komen ook de partij­militanten weer in actie. Alleen wordt het steeds moeilijker om daarvoor mensen te vinden. Dertig jaar geleden hadden alle partijen samen nog een basis van 400.000 leden, vandaag is dat maar een goeie 200.000 meer. “Als er al een crisis van de politieke partijen is, dan zit die daar.”