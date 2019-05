Buitenlands huishoudpersoneel van gegoede families getuigt: “Ik mag in het huis wonen, maar verder heb ik geen rechten”

Ze koken, wassen, plassen, zorgen voor de kinderen en blijven glimlachen. Voor expats, zakenmannen of andere gegoede werkgevers in ons land. Dat ze afzien door het gemis van familie, van papieren of van een sociaal leven merkt niemand. Een theaterstuk gebaseerd op hun verhalen maakt het leven van buitenlands huishoudpersoneel zichtbaar, onderstaand gesprek maakt het heel concreet. “Het is al zeven jaar geleden dat ik mijn man in levenden lijve zag. Ik hoop nog altijd om hem mijn leven in dit land te laten zien.”